Ardahan’da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

Yoğun kar yağışı ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Ardahan’ı da etkisi altına aldı. Şehirde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Ardahan 3 gündür kar yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında. Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara sebep olup yaşamı olumsuz etkilese de şehirdeki beyaz örtülü manzara insana huzur verecek düzeyde.

Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyleyen Kadir Özer, "Kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar Ardahan’a gerçekten yakışıyor. Bu mevsimde tüm Türkiye’yi Ardahan’a bekliyoruz. Kayak merkezimiz başta olmak üzere yöresel ürünlerimizden olan kaşar ve balın tadına bakmalarını çok isteriz" dedi.

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