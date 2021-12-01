Lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi

1 Aralık itibarıyla kış lastiği taktırma zorunluğu sebebiyle vatandaşlar lastik tamircilerinin yolunu tutarken, lastikçilerde de yoğun mesai başladı.

Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımasında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu bugün başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

Ardahan'da da lastikçilerde yoğun mesai başladı. Oto lastikçi İsmail Bingöl, kentte etkili olan kar yağışının ardından araçların lastik değişiminin başladığını belirtti. Bir hafta öncesinden yoğunluğun başladığını söyleyen Bingöl, "Bilindiği gibi memleketimizde son günlerde hem kar hem de soğuk hava etkili olmaya başladı. Vatandaşlar da bu nedenle yaklaşık bir hafta önceden kışlık lastiklerini taktırmaya başladı. Günde 20 ila 30 aracın lastik değişimini yapıyoruz" dedi.

Kışlık bakımda lastik değişiminin yanı sıra, antifriz ve silecek suyu değişimi de yaptıklarını ifade eden Bingöl, ’’Soğuk bir iklimin hakim olduğu memleketimizde lastik değişiminin yanı sıra araçlarımızın motor suyu antifrizlerinin eksi 40 derecenin üzerinde olması gerekiyor. Bunun yanı sıra cam sularımız da değişmeli, çünkü bunlar zorunlu’’ şeklinde konuştu.

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