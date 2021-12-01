Ardahan’da beyaz esaret

Ardahan’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı Ardahan’da adeta beyaz esaret yaşanıyor. Ardahan’ın çevre illerle olan ulaşım ağında da aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yolda kalan araçlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıyor.

ArdahanGöle karayolu Güzçimeni bölgesinde kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Kontrollü olarak ulaşımın sağlanabildiği bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ardahan’da çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kentin giriş ve çıkışlarında kontrollerini artıran ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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