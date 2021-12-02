Yılkı atları kar altında yiyecek arıyor

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'da yaz boyunca çeşitli işlerde çalıştırılan yılkı atları, kış gelince doğaya bırakılıyor. Doğada zorlu koşullarda mücadele eden atlar, yaklaşık 30 santimetre kar altında yiyecek arıyor.
Ardahan ilçe ve köylerinde yaz aylarında ulaşım, taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan yılkı atları, kış gelince yem masrafından kurtulmak isteyenler tarafından doğaya terk ediliyor. Arazideki atlar, kar, soğuk ve açlığın yanı sıra yabani hayvanlara yem olmamak için de mücadele veriyor. Kent merkezinden geçen Kura Nehri kenarındaki ovada toplanan atlar, yaklaşık 30 santimetre kar altında yiyecek arıyor.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-12-02 15:55:28
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.