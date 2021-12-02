Ardahan'da "Eren Kış 9 Operasyonu" başlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Valiliği, Eren Kış9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyona 405 personelin katıldığı açıklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde başlatılan Eren Kış9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu'nda Jandarma Asayiş Komando Bölükleri ile Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor. PKK/KCK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla başlatılan operasyon, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan merkez ve Göle ilçesinde yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.