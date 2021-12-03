Doğu'da soğuklar etkili oldu; Göle eksi 21,7'yi gördü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇILDIR GÖLÜNÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU

Ardahan ve Kars il sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı. Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır'da en düşük hava sıcaklığı son günlerde sıfırın altında 15 ile 20 derece arasında seyretmesi sebebiyle göl yüzeyi buzla kaplandı. Çıldır Gölü'nde yaşanan donma sonrası atlı kızakçılar da sezon hazırlıklarını hızlandırdı. Bu arada bölgeyi gezmeye gelenler göl üzerinde yürüdü.

DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Suat İNCEDERE

2021-12-03 11:57:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.