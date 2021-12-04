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Ardahan dondu, Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5’i gördü

İHA

Ardahan dondu, Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5’i gördü

Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan’da hayat durdu.
Ardahan’da etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 25,5 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
Ardahan’da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu. Kuru ayazın yaşandığı ilde termometreler gece eksi 19,6 dereceyi gösterdi. Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 25,5 derece oldu. Kilitlerin dahi donduğu kentte, hayat durma noktasına geldi.
Vatandaşlar, soğuk esaretin resmen başladığını söyleyerek, ’’Bugün Ardahan’da soğuk günlerin ve esaretin başladığı bir gün. Sıcaklık yaklaşık eksi 20 ile 25 derece arasında’’ dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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