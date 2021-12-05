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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da beyaz güzellik

İHA

Ardahan’da beyaz güzellik

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.
Geçen hafta yağan karın ardından geceleri etkili olan soğuk havanın etkisiyle çeşmelerin donduğu, çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu, cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentte doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Ardahan’da son yağan karla meralar, ağaçlar ve parklar tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan, Ardahan'ın kar, kış, buz, görsellik ve bütün doğalığıyla Türkiye’de nadir görülebilen kentlerden biri olduğunu söyleyerek, ''Serhat kentimiz Ardahan’a gecikmeli de olsa yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi iklim değişiklikleri şehrimizde de ciddi anlamda kendini hissettiriyor. Ancak iklimleri olduğu gibi yaşamak gerekir. Kış aylarını da olduğu gibi yaşamak gerekir. Ardahan, kar, kış, buz, görsellik ve bütün doğalığıyla Türkiye’de nadir görülebilen kentlerden biridir. Kar yağışı ve soğuk geçen birkaç günün ardından çıkan güneşle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ardahan’ın her hali güzel ama karlar altında daha da güzel" dedi.
Kış ayını dolu dolu geçirmek isteyenleri de Ardahan’a davet eden Taştan, ’’Kışı gerçekten en bakir haliyle yaşamak isteyenleri buraya davet ediyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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