Tilki ve kedinin kavgası gülümsetti

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Ardahan’da gece saatlerinde yol ortasındaki tilki ve kedi kavgası görenleri gülümsetti.

Ardahan merkezde gece saatlerinde yolda karşılaşan tilki ve kedi bir anda kavga etmeye başladı. Tilki ve kedinin bu halini gören vatandaş, gülümseten kavgayı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kavganın ardından tilki, kediden kaçarak uzaklaştı.

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