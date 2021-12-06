Ardahan eksi 18,7 dereceyle buz kesti

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Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)ARDAHAN´da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,7 dereceyle Ardahan´ın Göle ilçesinde yaşandı.

Kentte, bir haftadır etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15,7 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, geceleri yaşanan soğuklar sebebiyle oluşan kırağı ağaçları süsledi, evlerin bahçesinde asılan çamaşırlar buz tuttu. Dondurucu soğuk, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Sürücüler, akaryakıt depoları donan otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırdı. Öte yandan, çocuklar ise soğuk havaya aldırmayıp kayak pistine çevirdikleri tepeden, kızak ve poşetlerle kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-12-06 11:04:00



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