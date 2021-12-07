Ardahan’da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.