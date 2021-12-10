5'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Doğuş Poyraz DURAK/GÖLE, (Ardahan)ARDAHAN'da Göle ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Okan Atlı (28) hayatını kaybetti.
Göle ilçesinde bir inşaatta çalışan Okan Atlı, dengesini kaybedip 5'inci kattan düştü. İnşaatın çevre duvarına çarpan Atlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Okan Atlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Göle Doğuş Poyraz DURAK
2021-12-10 17:42:27
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