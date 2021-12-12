Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimine doğru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimine doğru

İHA

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimine doğru

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB), 2022 kongresinde başkan adayı olduğunu açıklayan İskender Alihanoğlu, basınla bir araya geldi.
Alihanoğlu, düzenlediği basın toplantısında, yeni, genç ve dinamik bir kadroyla kurum ve esnaf arasında köprü görevi göreceklerini söyledi.
Alihanoğlu, esnafın derdini bilen, esnafla iç içe olan, gerçekten ve gönülden çalışacak, yeni bir ekiple yola çıkacaklarını söyledi. Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu aktaran Alihanoğlu, ''Yaklaşık 8 aydır gece gündüz tüm esnaflarımızı geziyoruz. Onlardan gördüğümüz geri dönüş ve destekler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Esnaflarımızın büyük kısmı artık yeni bir kan değişiminden yana olduklarını ifade ediyor. Bizlerde onlara layık olmak için ve odalarının her zaman onların yanlarında olacak şekilde çalışacağımızı ifade ediyoruz. Bir ve beraber olduğumuz da her sorunun altından kalkacağımızı, onları daha iyi temsil etmek adına bu yola Allah’ın izni ile çıktığımızı anlatıyoruz. Sonuçta bu bir tercih ve seçim. Esnafımız en doğru kararı kendi verecektir. Bizler inşallah bu seçimden zaferle çıktığımızda kollarımızı sıvayarak onlara layık olmak adına var gücümüzle çalışacağız'' dedi.
Zincir marketlerin çokluğuna da değinen Alihanoğlu,
"Küçük esnafın bitmesine neden olan zincir marketlerin yenilerinin açılmasına izin vermeyeceğiz. Bu büyük marketlerle ile rekabet edebilme şansı olmayan esnafımızın yanında olmak onları bu devlere yedirmemek için elimizden geleni yapacağız." Şeklinde konuştu.
Devletle esnaf arasında köprü görevi göreceğiz
Başkan adayı Alihanoğlu, seçildikleri takdirde esnaf ile kurumlar arasında köprü görevi göreceklerini söyleyerek, ’’Bizim amacımız, kısıtlı imkanlarla Ardahan esnafına hizmet edecek olan Oda’mızın geçmişte olduğu gibi yeniden işlevini arttırmak. Esnaf Odamız, üye aidatları ile ayakta kalmakta. Ancak biz farklı kaynakları da Odamıza kazandıracağız. Esnafın sırtındaki yükü azaltacağız. Odamız bizimle birlikte esnafa kaliteli hizmet sunacak ve devlet ile esnaf arasında köprü görevi görecek’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan sıfırın altında eksi 20.4 dereceyi gördü
YEREL HABERLER Ardahan sıfırın altında eksi 20.4 dereceyi gördü
Ardahan’da kedi ve köpekler kayıt altına alınacak
YEREL HABERLER Ardahan’da kedi ve köpekler kayıt altına alınacak
5'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 5'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Başkan Demir’in ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’in ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ ...
Sanatçı Ferman Kaya: "Türkülerimizi ve kültürümüzü yaşatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Sanatçı Ferman Kaya: "Türkülerimizi ve kültürümüzü ...
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
Ardahan’da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Ardahan’da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.