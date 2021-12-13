Dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu

Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan’da hayat durdu.

Ardahan’da etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,1 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan’da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlarda ise kırağı oluştu. Kuru ayazın yaşandığı kentte kapıların kilitleri de buz tuttu.

Aytekin Avşar, soğuk esaretin resmen başladığını söyleyerek, "Aşırı bir soğuk var. Geceleri eksi 3035 dereceyi buluyor. Sabahları araçlarımızı çalıştıramıyoruz. Şartlar çok zor, Allah herkese kolaylık versin" dedi.

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