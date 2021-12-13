Göle’de soğuk hava ve sis etkili oluyor

Ardahan’ın Göle ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oluyor.
Göle'de etkili olan soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaçların kırağı tuttuğu ilçede sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk çekiyor. Göle’de en düşük hava sıcaklığı gece eksi 21 derece olarak ölçüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.