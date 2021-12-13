Ardahan'da Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 39 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da jandarmanın operasyonunda, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 39 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait tarihi eserleri, satılmak amacıyla Ardahan'a getirileceği bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Erzurum'dan Ardahan'a gelen aracın bilgilerini belirleyen jandarma, Çamlıçatak yol kontrol noktasında operasyon gerçekleştirdi. Otomobilde yapılan aramada, Orta Çağ ve Bizans dönemine ait 16 adet sikke, 18 adet obje, 1 adet haç ikonu, 3 adet yüzük ve 1 adet mühür olmak üzere toplamda 39 parça tarihi eser ele geçirildi.
Araçtaki zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.