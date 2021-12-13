Ardahan'da Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 39 tarihi eser ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da jandarmanın operasyonunda, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 39 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait tarihi eserleri, satılmak amacıyla Ardahan'a getirileceği bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Erzurum'dan Ardahan'a gelen aracın bilgilerini belirleyen jandarma, Çamlıçatak yol kontrol noktasında operasyon gerçekleştirdi. Otomobilde yapılan aramada, Orta Çağ ve Bizans dönemine ait 16 adet sikke, 18 adet obje, 1 adet haç ikonu, 3 adet yüzük ve 1 adet mühür olmak üzere toplamda 39 parça tarihi eser ele geçirildi.

Araçtaki zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.