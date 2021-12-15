Kumar oynayanlara ceza yağdı

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 648 lira para cezası kesildi.



İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Selamverdi Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kıraathaneye giden ekipler, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi. 7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 648 lira para ceza uygulanırken, işletme sahibi hakkında kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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