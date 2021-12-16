Çıldır buz Festivalinin tarihi belli oldu

Ardahan’ın Çıldır İlçesinde buz tutan göl üzerinde gerçekleşen, Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali’nin tarihi belli oldu.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu 7’incisi gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivalinin tarihini 12 Şubat olarak açıkladı. Başkan Azizoğlu, 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen, Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali’ne herkesi davet etti.

Azizoğlu, "İlçemizin önemli doğal güzelliklerinden olan Çıldır Gölümüzün üzerinde 7’incisini gerçekleştireceğimiz Kristal Göl ve Buz festivalimizin tarihini 12 Şubat olarak belirledik. Ülkemizin ve dünyanın bir çok yerinden festivali doyasıya yaşamak isteyen bir çok misafiri ağırlayacağız. Büyük katılımların gerçekleştiği ve şölen havasında geçen festivalimize tüm Türkiye davetlidir" dedi

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