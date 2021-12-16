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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınır kapılarında 349 kilogram kaçak bal ele geçti

İHA

Sınır kapılarında 349 kilogram kaçak bal ele geçti

Ardahan'da ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 349 kilogram bal ele geçirildi.
Ardahan'da Posof Türkgözü Sınıp Kapısı'nda, bir tırda yapılan aramada, yakıt deposunun bulunduğu bölmede yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 200 kilo bal ele geçti, sürücü gözaltına alındı. Aktaş sınır kapısında da, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tırda şüphe üzerine arama yaptı. Ekiplerce XRay cihazından geçirildikten sonra arama hangarında yapılan detaylı aramada, aracın dorsesindeki petlere doldurulmuş 149 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirdi.
Gözaltına alınan tır sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.

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