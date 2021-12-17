Posof’ta Aralık ayında hayvanlar merada

Ardahan’ın Posof ilçesinde iklim değişikliği nedeniyle asırlardır yaşanmayan ilkler yaşanıyor.

Önceki yıllar da Ekim ayında başlayan kar yağışı ile Kasım ve Aralık ayında Posof Vadisi tamamen beyaza bürünürdü. İklim değişikliklerinden dolayı artık Aralık ayında dahi hayvanlar dışarıda otlatılmaya devam ediliyor.

Kurak geçen bahar ve yaz aylarından sonra ara sıra yağan sulu kar doğadaki canlılığı koruduğu için hayvanlar otlatılmaya devam ediyor.

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