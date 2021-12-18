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2021 yılı GAMER yıllık izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İHA

2021 yılı GAMER yıllık izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

2021 yılı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, GAMER’in kuruluş amacını belirterek şunları söyledi: ''Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşları, mahalli idare birimleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak önceliğimizdir. Bu anlamda, güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamalarını yapmak ve buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak ve bu hususta valiliğimiz ile ilgili diğer tüm kurumların koordinasyonu için gerekli çalışmaları planlama maksatlarına matuf görevleri değerlendireceğiz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.”
GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplanmasını, kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesinin ve olaylara hızlı müdahale etmenin tek elden sağlanacağını belirten Vali Öner, kuruldaki üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Vali Öner'in konuşmasının ardından İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Ersoy Ürker ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kuruluna bilgilendirmelerde bulundu.
GAMER Toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Vali Yardımcıları Mehmet Fatih Kılıç, Haluk Koç, Fatih Bayram, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AFAD İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Buğra Totan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı, İl GAMER Müdür Vekili Ersoy Ürker, 112 Müdür Vekili Emirhan Gültekin ve diğer yetkililer katıldı.

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