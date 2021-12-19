Türkgözü Sınır Kapısı çöp alanına döndü

Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı’nda yenileme çalışmaları devam ederken, sınıra gelen tır sürücüleri etrafı adeta çöp sahasına çevirdiler.

Türkgözü Sınır Kapısı’nda inşaatlar tüm hızıyla devam ederken, yaşanan bazı elektronik sıkıntılardan dolayı sınıra gelen tırlar bir müddet bekletiliyor. Sınırda bekleyen tır sürücülerinin çöplerini yerlere atması ise çevreyi adeta çöp sahasına çevirdi. Sınır kapısında çalışanlar, bu durumdan şikayetçi olduklarını ve sürücülerin çöpleri yere değil çöp kovalarına atmaları gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.