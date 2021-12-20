Ardahan'da tır geçişine kar engeli

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden ArdahanPosof kara yolunun Ilgar Geçidi tır trafiğine kapandı.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. ArdahanPosof karayolunun Ilgar Dağı Geçidin'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Tipinin hakim olduğu ArdahanPosof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi, kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar ilerleyen dakikalarda şiddetini artırdı.
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