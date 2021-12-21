Ardahan'da kar yağışı

Ardahan kent merkezi ve yüksek kesimlerde sabah kar, kısa süreli olarak aralıklarla etkisini gösterdi.
Ardahan genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.
Lapa lapa yağan kar, kısa süre sonra durdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.