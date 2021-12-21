Ardahan'da kar yağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan kent merkezi ve yüksek kesimlerde sabah kar, kısa süreli olarak aralıklarla etkisini gösterdi.

Ardahan genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

Lapa lapa yağan kar, kısa süre sonra durdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.