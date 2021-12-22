Ardahan’ın Posof ilçesinde köy yolları kapandı, okullar tatil edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi.

İlçede dün başlayan Kar Yağışı bugün de tipi şeklinde etkisini sürdürdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İlçeye bağlı 48 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

İlçede yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksatması yüzünden ilk ve orta öğretimdeki eğitme ise bir gün ara verildi. Eğitime yarın yeniden başlanacak.

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