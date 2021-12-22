Mehmetçik yaban hayatı unutmadı

Çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Türkiye’de en düşük hava sıcaklıklarının kaydedildiği ve ağır kış koşullarının sürdüğü Ardahan’da, doğal yaşam alanlarında yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için yem bırakıldı. Ardahan’da, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma ekiplerince son günlerde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için sakatat, ot ve kuş yemi doğaya bırakıldı. Ekiplerce, kış şartlarından olumsuz etkilenen karacalar için de doğaya ot bırakıldı. Ekipler, beraberinde getirdikleri otu, karacalar için kent genelinde 5 ayrı alana bıraktı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceğini bildirdi.

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