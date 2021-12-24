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Doğu Sibirya gibi

DHA

Doğu Sibirya gibi


Bedir ALTUNOK Dinçer AKTEMUR / KARS, ARDAHAN, (DHA)-DOĞU Anadolu Sibirya soğuklarına teslim oldu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece olarak ölçüldüğü Ardahan bölgenin en soğuk kenti oldu. 
Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu illeri, Sibirya soğuklarının etkisine girdi. En düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23,8 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Kentte, soğuk hava nedeniyle otomobiller, camlar, ağaçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kentin çevresindeki dere ve nehirler tamamen buzla kaplandı. Vatandaşlar, otomobilleri donmasın diye çadır ve battaniyeli önlem aldı. Ardahan'ın ilçelerinde de soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre ilçelerde dün gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti:
Ardahan 23,8, Göle 22,6, Hanak 22,7, Damal 20,8, Çıldır 19, Posof 16,6
KARS'TA ARAÇLAR BATTANİYEYE SARILDI
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18,5 derece olduğu Kars'ta vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örtmeye başladı. Soğuk hava sebebiyle her tarafın buz tuttuğu kent, sessizliğe büründü. Her akşam cıvıl cıvıl olan Kars Vadisi'ne gelenler de dondurucu soğuk nedeniyle kısa sürede fotoğraf çektirip alandan ayrıldı. Dondurucu soğukların ileriki günlerde de devam edeceği belirtildi. 
Bu arada Meteoroloji'den alınan verilere göre dün gece bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle ölçüldü:
Ağrı -16, Taşlıçay -20, Hamur -19.6, 
Erzurum merkez -17, Çat -20,9, Tekman -23,1, Karayazı -21, Karaçoban -18,9,
Muş merkez -11,7, Malazgirt -16,2, Varto -18,4
Erzincan merkez -9,2, Otlukbeli -16,8, Refahiye -15,8
Iğdır -5,9, Tuzluca -8,3DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR-Bedir ALTUNOK
2021-12-24 11:26:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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