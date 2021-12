BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Ardahan'da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Doğru kimden gelirse gelsin yanında olan, yanlış da kimden gelirse gelsin onun karşısında olan bir siyasi üslup ile hayatını devem ettiren bir siyasi hareketiz" dedi.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, partililerle bir araya geldiği Ardahan'daki Lezzeti Kür Restoran'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilini gezeceklerini söyledi. Ziyaretler kapsamında Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bulut, "Sizlere öncelikle burada bayrağımızı dalgalandırdığınız için teşekkür ediyorum. Doğru kimden gelirse gelsin yanında olan, yanlış da kimden gelirse gelsin onun karşısında olan bir siyasi üslup ile hayatını devem ettiren bir siyasi hareketiz. Bu nedenle gittiğimiz her ilde partimize olan ilginin gün be gün arttığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de üye sayısını yüzde 300 arttırmış tek siyasi organizasyonuz. 2023 seçimlerine en iyi hazırlanan siyasi organizasyonlardan biriyiz. Halktaki teveccühü görüyoruz." diye konuştu.



Dövizin aşağı doğru çekildiği bu süreçte, hayat pahalılığın da ortadan kalkması gerektiğini söyleyen Bulut, ''Türkiye'de uygulanan dalgalı kurdan dolayı yükselen dövizden ve hayat pahalılığından dolayı, raf fiyatlarından başlamak üzere akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının yükseldi. Daha sonrasında hükümetimiz, merkez bankası ve bakanlar kurulu toplantısının ardından müdahale edildi. Ve döviz aşağı yönde çekilmeye başladı. Döviz kurları aşağıya doğru çekilirken, Döviz'in yükseldiği dönemlerdeki hayat pahalılığın da bir an önce ortadan bertaraf edilmesi lazım diye düşünüyoruz. Burada öncü lokomotifin devletin kurumlarının olması gerekli. Başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere akaryakıt fiyatlarını devletimiz aşağı yöne çektiğinde göreceksiniz ki piyasalar da rahatlayacaktır'' açıklamasında bulundu.



Ardahan'ın özellikle hayvancılık konusunda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Bulut, hayvancılığın daha da iyi noktalarda olması için gerekli desteklerin verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

