Donan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve sıcaklığın eksi 23,8 derecelere kadar düştüğü Ardahan’da Çıldır Gölü dondu. Balıkçılar gölün donmasını çay içerek kutladı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23,8 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da, 126 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü’nün üzerini buz tabakası kapladı. Çıldır Gölü, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

Güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen gölün yüzeyi donmaya başladı. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu.

Gölün donmasına sevinen balıkçılar ise göl üzerinde çay keyfi yaptı. Akçakale adasında balıkçılık yapan restoran sahibi Turan Kılıç, ''Bugün itibarıyla donan Çıldır gölü buzdan gelinliğini giydi. Donan göl üzerinde çay keyfi yapmak çok güzel. Biz de buraya gelen misafirlerimiz ile birlikte göl üzerinde çay keyfi yaptık. Buradan tüm Türkiye’yi bu eşsiz doğayı görmeye davet ederek, masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkartmaya bekliyoruz’’ dedi.

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