Ağrı ve Ardahan buz tuttu



Servet ARSLANDeniz BAŞLI/ AĞRIARDAHAN, (DHA)SİBİRYA soğuklarının etkisindeki Doğu'da en düşük sıcaklığın sıfırın altında 20 derece olduğu Ağrı ve 21,9 olan Ardahan'da her yer buzlandı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu illeri, soğuk havaya teslim oldu. Bölgenin en soğuk yerleşim birimi Ardahan'ın kent merkezinde gece en düşük sıcaklık -21,9 olarak tespit edildi. Kentte çeşmeler buz tuttu, ağaçlarla tel örgüleri kırağı kapladı. Sürücüler yoğun sisten görüş mesafesinin düşmesiyle trafikte zor anlar yaşadı. Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları da

Ardahan merkez -21,9, Göle -24,8, Hanak -18,2, Çıldır -15,8, Damal -13,1 ve Posof -9,4 olarak ölçüldü.

AĞRI'DA HAMUR VE TAŞLIÇAY EN SOĞUK İLÇELER

Ağrı kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 derece olarak gerçekleşti. Her yerin buz tuttuğu kentte, sürücüler araçlarını battaniyeyle korumaya çalıştı. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, termometreler Diyadin'de -15, Doğubayazıt'ta -11,9, Eleşkirt'te -18,8, Hamur'da -24,4 ve Taşlıçay'da -23,3'ü gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-12-28 11:07:10



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