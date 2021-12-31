Soğuktan bitkin düşen puhu kuşu, rehabilite edilip doğaya salındı



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da soğuk hava nedeniyle bitkin düştüğü için uçamayan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´nde rehabilite edildikten sonra doğaya salındı.

Ardahan´da vatandaşlar tarafından bulunan ve soğuktan etkilendiği için uçamayan puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi. Puhu, buradaki görevli uzmanlar tarafından tedaviye alındı. 3 günlük bakım ve beslemenin ardından iyileşen puhu kuşu, Vali Hüseyin Öner tarafından Cemal Tural Tabiat Parkı'nda doğaya salındı.

Puhu kuşunu doğaya bırakan Vali Öner, puhuyu bulup sahip çıkan vatandaşlar ile kuşun tedavisini ve bakımını yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2021-12-31 09:49:53



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