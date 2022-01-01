Vali Öner’den yılbaşı mesaisi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yılbaşı gecesi görev başındaki sağlık personeli, güvenlik görevlileri ve trafik ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Öner, ilk olarak ArdahanKars kara yolunun Çamlıçatak uygulama noktası ile ArdahanGöle kara yolunun uygulama noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Polis ve jandarma yol kontrol ve uygulama noktalarındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Vali Öner, merkezde görev yapan personelin yeni yılını tebrik ederek tatlı ikramında bulundu.

Vali Öner, güvenlik güçlerinin önemine işaret ederek kette 2021 yılının huzur içinde geçmesini sağlayan teşkilat mensuplarına 2022 yılı çalışmalarında da başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.