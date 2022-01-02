Ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Ardahan’da bugün yeniden etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, trafikte de aksamalar yaşandı. Kar ve tipi nedeniyle ArdahanÇıldır Mozaret geçidi ile ArdahanPosof yolu Ulgar dağı mevkiinde görüş mesafesinin 1 metreye düştüğü belirtilirken, sürücülerin bu güzergahlarda dikkatli seyretmeleri vurgulandı. Olumsuzluk yaşanmaması için ArdahanŞavşat kara yolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.