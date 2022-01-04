Ardahan'da Helenistik Dönem'e ait 20 sikke ele geçirildi

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Ardahan'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.B. isimli şahsın otomobil ile Ardahan'a tarihi eser getireceği yönünde bilgilere ulaştı. Çamlıçatak Jandarma Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 20 adet sikke ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahsın işlemleri sürüyor.

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