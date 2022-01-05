Bahçeye düşen tır 3 gün sonra çıkarıldı Karlı yolda kayarak evin bahçesine düşmüştü

Ardahan’ın Posof ilçesinde rampa aşağıya inerken kayarak evin bahçesine düşen tır üç gün sonra çıkarıldı.
Abdurrahman Akar yönetimindeki tır geçtiğimiz gün Posof’ta bir markete getirdiği ürünleri boşalttıktan sonra sonra geri dönerken karlı yolda kayarak evin bahçesine düşmüştü.
Posof’a gelen kurtarma ekibi çekici ve vinç yardımıyla iki saatlik bir çalışmanın ardından tır’ı bahçeden çıkardı. Tır çekiciye yüklenerek servise götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.