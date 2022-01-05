Posof Kar’a gömüldü

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Posof’ta yıllardır yaşanmayan kış geri döndü.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği Posof’u da etkilediği için çok yoğun kar yağışı görülmeyen ilçe son yağan kar ila edat kara gömüldü.

İlçe merkezinde caddeler adeta kar yığınına döndü. Vatandaşlar da bu karlarla hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Devam eden kar yağışından dolayı kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetreye kadar ulaştı.

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