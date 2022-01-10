Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi

İHA

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde futbol müsabakası yapıldı.
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler nedeniyle bir araya gelen idareciler ile gazeteciler göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.
Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı Çıldır Gölü kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kars ile Ardahan il sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölünde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar.

Kalınlığı 30 santimetreyi bulan buzda futbol keyfi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına Ardahanlı gazeteciler ile Ardahanlı İdareciler bu özel günde Çıldır gölü üzerinde futbol müsabakasında karşı karşıya geldi.
Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle Çıldır gölü üzerinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada maksat günün anlam ve önemini hem anımsatmak, anlamak hem de günü beraber geçirmekti. Güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.’’
Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak ise, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle organize edilen maçı Türkiye’nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü üzerinde yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları tebrik ediyorum’’ dedi.
Serhat Ardahan Derneği Başkanı Deniz Başlı’da, ’’Yüzeyi tamamen donan ve tüm Türkiye’ye ev sahipliği yapan Çıldır Gölü üzerinde etkinlik yapmayı planladık. Çıldır Gölü’nün tanıtımı için sürekli buradayız. Buradan yaptığımız haberlerle Çıldır gölü başta olmak üzeri bu bölgenin tanıtımını sağlıyoruz. 10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle bu etkinliği gerçekleştirmeyi planladık. İdareciler ve Gazetecileri bu güzel günde bira araya getirdik. Güzel bir etkinlikti.’’ Şeklinde konuştu.
Etkinliğe Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Çıldır Gençlik Spor Müdürü Adnan Korkut katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Donan göl üzerinde futbol maçı İdareciler ve gazeteciler karşı karşıya geldi
YEREL HABERLER Donan göl üzerinde futbol maçı İdareciler ve ...
Atlı kızakla yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde drift attı
YEREL HABERLER Atlı kızakla yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde drift ...
JAK timlerinin meşaleli kayak gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER JAK timlerinin meşaleli kayak gösterisi nefes kesti
Posof Belediyesi’nin kar çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Posof Belediyesi’nin kar çalışması devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.