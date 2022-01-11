Donan şelale Pamukkale’yi andırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Donan şelale Pamukkale’yi andırdı

İHA

Donan şelale Pamukkale’yi andırdı

Ardahan Halilefendi Mahallesi’nde bulunan çeşmelerden ve Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu.
Buz tutan sular, ortaya donmuş şelale görüntüsü çıkardı. Kayalıklarda, yaklaşık 10 metrelik buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar buz kütlelerinin oluştuğu bu karede resim çektirmeyi ihmal etmiyor.
Ardahan Halilefendi Mahallesi’nde bulunan Kayabaşı mevkiinde yukarıdan akan sular buz tuttu. Güneye bakmasına rağmen insan boyutunda buz kütleleri oluştu. İnsanlar bu doğal güzellikleri gelip gördükten sonra fotoğraf çektiriyor.
Bu doğal güzelliği herkesin gelip görmesi gerektiğini söyleyen Zafer Kaya, ’’Şu an Ardahan’da gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık eksi 25 derece. Soğukla mücadele etmemize rağmen soğuk havanın etkisiyle doğal güzellikler de ortaya çıkıyor. Donan şelale güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Bir taraftan yüzeyi donan Kura nehri diğer taraftan şelaleyi andıran görüntü. Kışın dahi güzel ve bu doğal güzellikleri görmek üzere yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buzda futbol maçı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Buzda futbol maçı/ Ek fotoğraf
Buzda futbol maçı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Buzda futbol maçı/ Ek fotoğraf
Buzda futbol maçı
YEREL HABERLER Buzda futbol maçı
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi
YEREL HABERLER Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi
Donan göl üzerinde futbol maçı İdareciler ve gazeteciler karşı karşıya geldi
YEREL HABERLER Donan göl üzerinde futbol maçı İdareciler ve ...
Atlı kızakla yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde drift attı
YEREL HABERLER Atlı kızakla yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde drift ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.