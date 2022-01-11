Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Ardahan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ArdahanKars kara yolunun Ermit mevkiinde, Yunus Emre Orakçı'ın kullandığı 06 CLH 510 plakalı otomobil ile İsmail Altuntaş idaresindeki 75 M 0090 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Levent Özdemir ile minibüste bulunan Şengül Yıge yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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