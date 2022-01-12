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Çıldır Gölü'nde 'muz' ve 'simit' aksiyonu

DHA

Çıldır Gölü'nde 'muz' ve 'simit' aksiyonu


Suat İNCEDERE/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da etkili olan dondurucu soğukla yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde, atlı kızak ve patenden sonra yazın denizde vazgeçilmez eğlence olan 'muz' ve 'simit' aksiyonu başladı. Kar motorunun arkasına bağladığı 'muz' ve 'simit'leri çekerek tatilcilere adrenalin dolu dakikalar yaşatan Çıldır Gölü Turizmi ve Geliştirme Kooperatif Başkanı Zeki Bayraktar, "Yazın denizlerde görmeye alışık olduğumuz 'muz' ve 'simit'leri kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'ne getirdik ve rağbet gördü" dedi.
Ardahan ve Kars sınırlarında kalan Çıldır Gölü, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliğini taşıyor. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün en derin noktasının ise 42 metre olduğu biliniyor. Havanın soğumaya başlamasıyla yüzeyi tamamen donan göl, köyler arası köprü gibi kullanılmaya başlanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret için ilgi gösterdiği Çıldır Gölü'nde buz pateni yapanlar, atlı kızağa binenler ve Eskimo usulü balık avlayanlar, buz üzerinde yakılan sobada da çay içip, müzik eşliğinde halay çekerek, unutulmaz gün geçiriyor.
Yazın denizde vazgeçilmez eğlence olan 'simit' ve 'muz' aktivitesi de Çıldır Gölü etkinliklerine eklendi. Yazın bot arkasında bağlanarak, denizde tur atılan şişme 'muz' ve 'simit'leri donan gölde kar motorunun arkasına bağlayıp çeken Çıldır Gölü Turizmi ve Geliştirme Kooperatif Başkanı Zeki Bayraktar, tatilcilere adrenalin dolu dakikalar yaşatıyor. Yaklaşık 1 kilometrelik gezinti sonrası kişi başı 20 lira alan Bayraktar, "'Yazın denizlerde görmeye alışık olduğumuz 'muz' ve 'simit' aktivitesi buzda neden olmasın?' dedim ve Çıldır Gölü'ne getirdim. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motoruyla çekiyoruz. Büyük rağbet gördü. Kışın buzda kullandığımız 'simit' ve 'muz'ları yazın gölde de kullanacağız. Çıldır Gölü kışın olduğu kadar yazın da büyük ilgi görüyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Suat İNCEDERE
2022-01-12 11:17:32

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