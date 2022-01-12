Elektrik direği hırsızları yakalandı

Ardahan’da kamu malı niteliği taşıyan çok sayıdaki demir direği çalarak kamyonetle kaçmaya çalışanlar jandarma ekiplerine takıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda, Balıkçılar köyündeki bir kamyonetin içerisinde çalıntı demir direklerin olduğunu tespit etti. Ekipler, Çamlıçatak köyü mevkiinde durdurdukları şüpheli kamyonetin kasa kısmında belirlenen, alımı ve satımı yasak olan çok sayıda elektrik direğini çalan 2 şahsı gözaltına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile demir direklere el konulurken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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