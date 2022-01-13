Ağrı ve Ardahan'da 4 ilçede okullar tatil edildi



Deniz BAŞLIBedir ALTUNOK/ARDAHANKARS, (DHA)AĞRI´nın Eleşkirt ve Tutak ile Ardahan´ın Damal ve Hanak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ardahan'da dün gece başlayan kar yağışı ve tipi, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte; vatandaşlar evlerinin, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Yoğun kar nedeniyle Damal ve Hanak ilçelerinde okullar tatil edildi. Çıldır'a bağlı Kurtkale köyünde de eğitime bir gün ara verildi.

KAR DİĞER İLLERDE DE ETKİLİ OLUYOR

Kar yağışı, Ardahan'ın yanı sıra Ağrı, Erzurum, Erzincan, Kars ve Muş'ta da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt´ten sonra Tutak ilçesinde de okullarda eğitime ara verildi.

Kars'ta ise kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren biriken karları temizlemek için yoğun mücadele ediyor.

Kar kalınlığı Ağrı'da 30, Ardahan'da 20, Muş'ta 18, Kars'ta 10, Erzincan ve Erzurum'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

5 İLDE 343 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle Ardahan'da 39, Ağrı'da 163, Erzincan'a 35, Kars'ta 51, Muş'ta ise 55 köyün yolu ulaşıma kapandı. Bu kentlerde İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI-Bedir ALTUNOK

2022-01-13 10:54:40



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