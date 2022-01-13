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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ARDA-FED'den kütüphane açılışı

İHA

ARDA-FED'den kütüphane açılışı

İstanbul Ardahan Dernekler Federasyonu Şehit Taner Karadeniz Orta Okulun'da "Zübeyde Hanım" ismi ile kütüphane açılışı gerçekleştirdi.
Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Şehit Taner Karadeniz Orta Okulu Müdürü Sait Gündüz, İstanbul Arda Fed Dernek Başkanı Orhan Çerkez, İstanbul ArdaFed yönetim kurulu öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile açılış gerçekleşti.
Kütüphane olarak tasarlanan sınıfta yeni dekorasyon malzemeleri ve 900 kitap yer aldı. Açılışta İstanbul ArdaFed yöneticilerine okul adına teşekkür eden Fatih bayram öğrencilere kitap okumanın önemi hakkında bilgiler vererek her gün kitap okumaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
İstanbul İstanbul Arda Fed Dernek Başkanı Orhan Çerkez, okullarımıza destek olmanın yanı sıra öğrencilerimizin okuma alışkanlığının artması ve okumaya teşvik etmek adına kütüphanemizin açılışını geçekleştirdik. Umarım bu amacımız öğrencilerimiz içinde kabul görerek okuma alışkanlığı kazandırır.
Açılışın ardından öğrencilerle birlikte 10 dakika kitap okuyan katılımcılar daha sonra okuldan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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