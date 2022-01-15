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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinema salonu olmayan Ardahan’da film günleri başladı

İHA

Sinema salonu olmayan Ardahan’da film günleri başladı

Ardahan Sinema Topluluğu öncülüğünde ARDAFED ve FilmKoop işbirliğiyle ile Ataşehir Belediyesi, Ardahan Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen Film Günleri, izleyicilerle buluştu. 12 Ocak’ta başlayan Film Günleri’ne yoğun katılım sağlandı.
Ardahan Dernekler Federasyonun girişimleriyle başlatılan sinema günleri kapsamında ilk önce gündüz saatlerinde ilkokul öğrencileri film izledi. Akşam saatlerinde ise Dursun Akçan Kültür Evi'nde gençler sinema ile buluştu.
Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) Başkanı Orhan Çerkez yaptığı konuşmada, ’’Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz film günleri ile kamuoyu ve girişimcilerin dikkatini çekmek istiyoruz. Ardahan’da sinema günlerini başlatmamızın başlıca sebebi, ilçe olduğumuzda kentin 3 tane sinema salonu varken bugün 1 tane bile sinema salonumuz yok. 8 film yönetmenimiz ile birlikte Ardahan’dayız. Film gösterimiz 4 gün boyunca devam edecek. Erişkinler Dursun Akçan Kültür Evi'nde, çocuklar için ise Halk eğitim merkezinde film gösterimiz devam ediyor.’’
Amaçlarının Ardahan’ın kültür, sanat ve bilim ile anılmasını sağlamak olduğu nu söyleyen Çerkez, ’’Elbirliğiyle Ardahan’ımızın kültür ve sanatla anılması için çalışacağız. Umarım bir girişimcinin dikkatini çekeriz. Ardahan’da bir sinema salonunun açılması bizi çok mutlu eder,” dedi.
Çerkez, ’’Ardahan Film Günleri’ni geleneksel hale getirmek istiyoruz. Film sonrası filmleri üzerine sinemaseverler ile söyleşi yapacak olan yönetmenlerin de özellikle gençlerin sinemaya bakışlarını etkileyeceğini düşünüyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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