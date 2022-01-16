Posof’ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Etkili olan tipi nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçede kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı.
Ardahan’ın Posof ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Tipi nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler tarafından yol açılma çalışması başlatıldı. Tipide vatandaşlarda zor anlar yaşarken, ilçede kısa süreliğine elektrik kesintisi meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.