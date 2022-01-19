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Sibirya soğuklarında kat kat giyinenlere inat onlar tişörtle çalışıyor

İHA

Sibirya soğuklarında kat kat giyinenlere inat onlar tişörtle çalışıyor

Yaz aylarında fırın karşısında güçlükle çalışan fırıncılar, kış aylarında sıcakta çalışmanın avantajını yaşıyor.
Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Dışarıda soğuk havada çalışanlar zor anlar yaşarken, fırıncılar ise kış mevsiminde tişörtle çalışıyor. Yazın ateşle mücadele eden ekmek ve lavaş ustaları, soğuk havalarda tişörtle çalışmanın rahatlığını yaşıyor. Lavaş ustası Sezayi Kaya, kış mevsiminde dışarıdaki dondurucu soğuğu hissetmediklerini kaydetti. Pide yaptıkları fırında kış aylarında çalışmanın avantajını yaşadıklarını belirten Kaya, ’’Şu anda dışarıda hava sıcaklığı eksi 2025 derede arasında. Dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışmıyor, insanlar yürümekte güçlük çekiyor. Yani insanlar soğukla mücadele ediyor. Dışarıdaki dondurucu soğuğa rağmen bizde fırıncılar olarak içeride sıcağın altında çalışmanın avantajını yaşıyoruz. Kışın avantajını sıcak ortamda çalışarak yaşıyoruz’’ dedi.
Salih Topçu ise, ’’Fırıncılar sıcak ortamda ince kıyafetlerle çalışırken, bizler ise kat kat kıyafetler giyerek soğuktan korunmaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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