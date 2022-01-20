Posof Kaymakamı Çelik karantinada

Ardahan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik, covit rahatsızlığı nedeniyle karantinaya alındı.
Evinde tedavi edilen Kaymakam Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavinin devam ettiği için evinde kalması gerektiği bildirildi.
Vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için köy köy gezerek vatandaşları dinleyen Kaymakam Ahmed Çelik’in yoğunluktan etkilenmiş olabileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.