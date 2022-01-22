Tipide mahsur kalan biri ambulans 25 araç kurtarıldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 1’i ambulans 25 araç, il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ardahan merkez ile Göle, Hanak ve Damal ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Posof ilçesine bağlı Sütoluk köyüne giden ambulans yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak hastalar ulaşması sağlandı.

Ayrıca kent merkezinde kar temizleme çalışması yapan ekipler, kapalı olan köy yollarını da ulaşıma açtı.

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