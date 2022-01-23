Ardahan'da 2022 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da 2022 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Ardahan'da 2022 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı birinci dönem toplantısı, gerçekleştirildi.
Vali Hüseyin Öner, yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.
2022 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaların değerlendirileceğini belirterek, ildeki son verileri paylaşan Vali Öner, yatırımcı kuruluşların yatırım izleme raporlarına göre kentte 29 kuruluşa ait 234 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 2 milyar 708 milyon 401 bin TL’ olduğunu söyledi.
Vali Öner ayrıca, 29 kurum ve kuruluşa ait toplam 234 projeden ise devam eden projelerin 78, başlanamayan projelerin 28, biten projelerin 120, ihale aşamasında ki projelerin 6 ve tasfiye edilen projelerin sayısının ise 2 adet olduğunu, bu projelerin 28’inin enerji, 35’inin tarım, 35’inin ulaştırma, 35’inin eğitim, 6’sının sağlık, 7’sinin turizm ve 88’inin de diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.
Toplantı sonunda konuşan Vali Öner, “Bugün sizlerden, inşaat sezonu kısa olan ilimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için yapacağınız hazırlıkları tamamlamanızı, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları değerlendirip çalışma sezonu öncesinde çözüme yönelik iradeyi göstermenizi istiyorum. Yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tipide mahsur kalan biri ambulans 25 araç kurtarıldı
YEREL HABERLER Tipide mahsur kalan biri ambulans 25 araç kurtarıldı
Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan ...
Emniyet bahçesinde yiyecek arayan tilkileri elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Emniyet bahçesinde yiyecek arayan tilkileri elleriyle ...
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.