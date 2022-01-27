Ardahan’da ‘Dünya Gümrük Günü’ kutlandı

"Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ’’Ardahan Türkiye’nin Kafkaslara ve Orta Asya’ya açılan iki sınır kapısına sahip olmakla, bölge için önemli bir avantaj teşkil etmektedir’’ dedi.

Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezinde düzenlenen programa Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret bölge müdürü Recep Bilgin, Belediye başkan yardımcısı Murat Zorba, Aktaş Gümrük müdür vekili Mustafa Delikanlı ve davetliler katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kafkaslara ve Orta Asya’ya açılan iki sınır kapısına sahip olan Ardahan’ın, bölgede önemli bir avantaja sahip olduğunu söyleyerek, "Ardahan Türkiye’nin Kafkaslara ve Orta Asya’ya açılan iki sınır kapısına sahip olmakla, bölge için önemli bir avantaj teşkil etmektedir. Bu kapsamda bölgesel ve ulusal hedeflere ulaşmada komşu ülkeler ile gerçekleştirilecek her türlü ticaret önem arz etmekte. Gelecekte, Türkgözü ve Aktaş sınır kapıları bölgenin ve Türkiye’nin dış ticareti açısından önemli roller üstlenecek. Bu anlamda, gerek sınır kapıları gerekse de KarsTiflis Bakü demiryolunun varlığı Ardahan’ın jeopolitik önemini daha da artırmaktadır. Bölgenin, dış ticaret açısından ne kadar stratejik olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde bölgesel ve ulusal çıkarlarımız için Gümrük idarelerinin işleyişi son derece önem taşımaktadır. Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük İdareleri olarak gerek yolcu ve gerekse ticaret erbabına güvenli iş ortamını oluşturmak için haftanın her günü 24 saat esasına göre özveri ile çalışılmaktadır. Devlet olarak biz de bu durumun bilinci ve sorumluluğu çerçevesinde gümrük hizmeti iş akış sürecindeki tüm tarafların etkin destekleyicileriyiz’’ şeklinde konuştu.

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